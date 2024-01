Viajar com filhos pequenos? Este casal da Ericeira anda pela Ásia a “descomplicar”

Sofia e Mário decidiram fazer uma grande viagem e levaram com eles só as mochilas e… Maria Rita e Simão, os filhos de três e cinco anos. Eles são os “Descomplicados” e deixam algumas dicas.

Sofia Mesquita e Mário Ribeiro já viajaram por quase todos os cantos do mundo. Primeiro a dois, depois a quatro, com os filhos Maria Rita e Simão, de cinco e três anos de idade, respectivamente. Até agora, foram mais de 25 viagens pela Europa, Ásia e América. E, em cada uma delas, Sofia e Mário foram aprendendo a ser cada vez mais minimalistas, para tornar as viagens menos desgastantes.

Em Novembro, a família da Ericeira partiu em mais uma viagem, mas desta vez apenas com bilhetes de ida, sem grandes planos traçados no que diz respeito aos locais por onde iriam passar, apenas com um espaço temporal definido: seriam dez meses no estrangeiro, para aproveitar a última oportunidade de fazer uma viagem grande com os dois filhos, já que Maria Rita inicia a escola em Setembro.

Com duas mochilas às costas, com o mínimo indispensável, Sofia e Mário começaram a viagem na Tailândia, depois partiram para a Malásia e agora estão nas Filipinas, onde pretendem ficar até ao início de Fevereiro, completando dois meses naquele país. Até agora, a viagem “está a correr bem e está a passar muito rápido.”

Foto De mota na Tailândia dr

Sofia Mesquita conta à Fugas que o mais difícil é mesmo gerir o tempo, para ela e para o companheiro, para os filhos e para o trabalho. “É tudo uma aprendizagem”, frisa, explicando que, depois de algumas fases menos boas, mais stressantes, agora “já estão habituados uns aos outros”.

Sofia Mesquita diz que quem viaja com os filhos e pensa que “vai estar numa esplanada a descansar e a beber uma caipirinha, está muito enganado”. “Quando se viaja com os filhos não dá para descansar.” Mas o casal decidiu começar a fazer estas viagens a quatro precisamente porque queriam também passar mais tempo de qualidade com os filhos, fora da rotina em Portugal, em que “não há tempo para nada”.

Viajar com duas crianças pequenas pode ser uma dor de cabeça e causar muitas preocupações. Para Sofia e Mário, a palavra de ordem é descomplicar. Porque, afinal, simplifica a viajante, “há crianças em todo o mundo, comida e médicos”.

Foto O passeio pela Ásia não é o primeiro: aqui, o pequeno Simão em "estágio" num mergulho no Brasil, Salvador da Bahia dr

É, no entanto, preciso ter alguns cuidados especiais antes da partida, para que a probabilidade de existir uma complicação de saúde ou outra seja mais reduzida.

Primeiro, sublinha Sofia, é fundamental ter o contacto de um médico de Portugal e um seguro de saúde, visto que os custos médicos no estrangeiro “podem ser bastante dispendiosos”. Sofia, Mário e os filhos estiveram muito doentes nas Filipinas, com febre durante duas semanas. Foi a primeira vez, conta Sofia, que tiveram de recorrer às urgências de um hospital. E foi inclusive dado um diagnóstico, que se revelaria errado, de tuberculose a Simão, o que deixou os progenitores muito assustados. A ajuda dos funcionários do hotel onde estavam alojados foi preciosa, mas “a salvação” do casal foram a pediatra e uma amiga enfermeira em Portugal. Sempre que Maria Rita e Simão têm algum problema, os pais enviam foto e explicam a situação à pediatra, que lhes indica o que devem fazer.

Igualmente importante, indica Sofia, é ir à consulta do viajante. “Há muitas pessoas que pensam que a consulta do viajante é apenas para levar as vacinas, mas não, o principal é a explicação do que podemos encontrar em cada país, que cuidados devemos ter.” E, no caso desta família, a consulta durou cerca de uma hora e meia, passando por todos os possíveis países que poderiam visitar na Ásia.

Foto A família no Panamá dr

Outro factor importante é levar um kit SOS, com essenciais para emergências, incluindo medicação para dores e febre, anti-histamínico e antibiótico. Essa é uma das coisas que foi na mochila com capacidade para 30 litros, onde o casal levou também sete conjuntos de roupa para cada um, fatos de banho e roupa interior, uma bolsa com produtos de higiene e dois computadores. De calçado, a família levou apenas uns chinelos nos pés. “Temos de ser desapegados à roupa. Temos roupa prática para nós e para os miúdos. Estamos num país quente e não precisamos de roupa para o frio”, explica Sofia, afirmando que umas meias resolvem tudo.

Por estes dias, a família está em Siargao, uma outra ilha nas Filipinas, que tinham muita curiosidade em conhecer. O plano, traçado há pouco mais de uma semana, é permanecer por ali até 5 de Fevereiro e, depois, partir para a Austrália, onde têm duas semanas de alojamento gratuito, a primeira com acesso a um carro. O casal conseguiu esta estada gratuita através da plataforma Home Exchange, da qual são embaixadores. Nesta plataforma, ganha-se pontos para usar em alojamentos por cada pessoa que se receba em casa. “É uma espécie de Airbnb, mas sem preços associados”, descreve Sofia.

E como é que se suporta uma viagem destas? Sofia Mesquita diz que na Ásia, dependendo do estilo de vida de cada pessoa, o orçamento mensal pode variar entre os dois e três mil euros. Como o casal viaja em voos low-cost, não fica em resorts de luxo, usa a plataforma de troca de casas, faz parcerias com pequenos alojamentos e evita grandes atracções turísticas, consegue viajar entre estes valores ou menos.

Enquanto estão em viagem, Sofia e Mário continuam a trabalhar. Gerem à distância a guest house que possuem na Ericeira e a empresa de limpezas que criaram há alguns anos. “À medida que fomos viajando, fomos aprendendo a gerir os negócios à distância”, realça Sofia.

