Morreu a actriz brasileira Jandira Martini, conhecida por O Clone ou Sassaricando

A actriz tinha 78 anos. Participou também na série luso-brasileira Os Maias, uma adaptação do romance de Eça de Queiroz co-produzida pela Globo e pela SIC.

Morreu a actriz Jandira Martini, conhecida pelos seus papéis em novelas como O Clone e Caminho das Índias. Tinha 78 anos. A informação foi confirmada pelo actor Marcos Caruso, seu amigo e colaborador frequente, nas redes sociais. A causa da morte não foi confirmada. Martini fez tratamentos para um cancro durante anos.

"Minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com sua partida", escreveu Caruso no Instagram.

Os dois eram amigos próximos e já trabalharam juntos várias vezes. Escreveram, por exemplo, as peças Sua Excelência, o Candidato, Jogo de Cintura e Porca Miséria. No canal SBT, interpretaram um casal na novela Éramos Seis. Como dramaturga, Martini assinou nove peças. No cinema, participou em cinco longas-metragens.

Jandira Martini nasceu na cidade de Santos, em São Paulo. Começou a estudar teatro enquanto frequentava o curso de Filosofia numa universidade católica de Santos. Posteriormente, entrou na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo.

Martini ficou conhecida do grande público quando começou a fazer novelas da Globo. Foi como Teodora em Sassaricando, ainda nos anos 1980, que teve o seu primeiro papel de maior destaque nas novelas da Globo. Interpretou Zoraide El Adib em O Clone (2001) uma das novelas mais bem-sucedidas da emissora, e depois teve também papéis em América (2005), tendo ainda dado corpo a Salomé em Morde e Assopra, já em 2011.

No mesmo ano em que se estreou O Clone, debutava também na série Os Maias, uma adaptação do romance de Eça de Queiroz co-produzida pela Globo e pela SIC e que foi exibida em simultâneo pelos dois canais. O seu papel era o de Eugénia Silveira.