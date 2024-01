Muitos idosos tomam demasiados medicamentos. E isso pode fazer mal à saúde

Trazem os tradicionais “sacos de medicamentos” e até há quem chegue a arrastar “carrinhos de supermercado cheios de embalagens”, descreve Nadine Ribeiro, coordenadora do projecto Gestão do Risco e Optimização da Polimedicação no Doente Idoso, que arrancou na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo ainda antes da pandemia e deu origem a consultas em que farmacêuticos ajudam os mais velhos a despertar para o problema de consumo excessivo ou inadequado de alguns fármacos.

