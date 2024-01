O centro político resiste?

Portugal não é excepção. Tal como na maioria dos seus parceiros europeus, as duas forças políticas centrais – PS e PSD – deixaram de somar entre si uma maioria inquestionável do eleitorado.

1. O European Council on Foreign Relations divulgou na semana passada um relatório sobre algumas previsões sobre as eleições europeias do próximo mês de Junho, bastante preocupantes. O título do relatório fala por si: “Uma Acentuada Viragem à Direita: uma previsão para as eleições de 2024 para o Parlamento Europeu (PE).” O estudo do ECFR é feito a partir das mais recentes sondagens em cada um dos 27 países. Nessa medida, não chega a ser uma surpresa tendo em conta o que se passa na maioria dos países europeus, com o crescimento acentuado dos partidos populistas e nacionalistas em quase todos eles.