Martim Quinta: a ilustração científica cheia de mergulhos e de “boas emoções”

O mundo natural é um lugar fascinante. Ser capaz de o observar e de o replicar através de ilustrações para que todos possamos "mergulhar" nesse universo pode mudar a forma como pensamos a nossa existência e aquilo que nos rodeia. Esta é uma forma de olhar para o trabalho desenvolvido por Martim Quinta que se funde irremediavelmente com os 20 anos ("tenho mais 21 do que 20") da sua vida, repleta de fundo do mar e de ilustrações científicas e mais ou menos científicas, de explorações, de era uma vez este e aquele animal, de "boas emoções" resgatadas do contacto com a natureza. "É única", suspira.

