Série Masters of the Air saúda o heroísmo dos pilotos da Segunda Guerra Mundial

Masters of the Air, a muito aguardada série sobre a Segunda Guerra Mundial concebida e produzida por Steven Spielberg e Tom Hanks, estreou-se em streaming esta sexta-feira. Spin-off da precedente Irmãos de Armas (2001), inclui os actores Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan, Ncuti Gatwa e Raff Law.

A série baseia-se no livro homónimo de 2007 do historiador Donald L. Miller e segue o 100.º Grupo de Bombardeiros da Força Aérea dos EUA e os seus arriscados raides sobre a Alemanha nazi.

Austin Butler, protagonista do biopic Elvis (2022), de Baz Luhrmann, interpreta o major Gale "Buck" Cleven, que, juntamente com o seu melhor amigo, o major John "Bucky" Egan (Callum Turner), lidera os jovens. O grupo ficou conhecido como "The Bloody Hundredth" ("O Sangrento Centésimo"), pelas suas missões mortíferas.

"Senti uma grande responsabilidade ao dar vida a isto. Eles são verdadeiros heróis e a sua bravura é inigualável", diz Austin Butler. "A turbulência psicológica por que passaram em tão tenra idade encheu-me de reverência e de imensa gratidão, porque fizeram do mundo um lugar mais seguro", acrescenta o actor de 32 anos.

Callum Turner, acabado de se estrear no filme de George Clooney The Boys in the Boat (2023), explica que a série retrata tanto as situações perigosas como o espectro de emoções que o esquadrão enfrentou.

"Tinham 23% de hipóteses de sobreviver sempre que subiam para o avião", sublinha. "Podemos ver como a situação era volátil e violenta de cada vez que voavam, mas também como lidavam com a dor e o efeito dela na mente, no corpo e no espírito.”

Os cenários são tão realistas e detalhados que o actor irlandês Barry Keoghan se sentiu verdadeiramente no exército. "Olhávamos à nossa volta e havia pessoas a marchar e carros militares a passar na pista. Senti-me realmente transportado para aquele período.”

Obter luz verde para a série e prepará-la foi uma missão complexa para todos os envolvidos, comenta o co-criador John Orloff. “É [uma tarefa] enorme. Mas isso também se pode dizer da guerra da Força Aérea. A minha intenção inicial era que só fizéssemos isto se o conseguíssemos fazer à escala, e à escala significava ‘grande’.”

Os dois primeiros desta série de nove episódios foram lançados na Apple TV+ esta sexta-feira. Os restantes sete serão lançados semanalmente até 15 de Março.