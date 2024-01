Chile enfrenta onda de calor: população refugia-se no mar e em parques aquáticos

A onda de calor que está a afectar o Chile durante esta semana fez com que as pessoas procurassem a água para se refrescar, desde as praias até aos parques aquáticos. Na cidade chilena de Concepción, os guarda-chuvas tornam-se acessórios indispensáveis para proteger as pessoas do sol e vêem-se parques de skate vazios. Segundo o El País, as autoridades estão preocupadas com o efeito destas temperaturas extremas na saúde das pessoas e também com o risco agravado de incêndios florestais.