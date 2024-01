Israel tem de aliviar crise humanitária em Gaza e punir incitamento ao genocídio

Saiba mais:

Na sequência de um pedido da África do Sul, o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) impôs hoje medidas provisórias a Israel.

Segundo o Tribunal Internacional de Justiça, Israel deve "tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir a perpetração de todos os actos no âmbito do artigo 2.º da convenção [do genocídio]", aliviar a crise humanitária em Gaza e impedir e punir o incitamento à prática de genocídio.

Israel deve ainda preservar provas relacionadas com o caso e apresentar um relatório que comprove o cumprimento das medidas anunciadas no prazo de um mês.