FeMa. propõem um olhar sobre o ser humano em Vontade, vontadinha e anunciam HOMNiA

Estrearam-se em 2022 com um EP denominado Uma Palavra Chamada Folha a anunciam para 5 de Abril deste ano um novo EP, HOMNiA, do qual estreiam esta sexta-feira um primeiro tema, em single e videoclipe, Vontade, vontadinha. Chamam-se FeMa. (assim mesmo, com um ponto a seguir ao nome) e são um projecto de Diogo Félix, nascido em Alcobaça há 23 anos, e que, ao vivo, conta com Diogo Félix (guitarra, voz e teclados), Camila Romão (guitarra), Daniel Silva (baixo) e Eduardo Ricarte (percussão).

O tema agora em estreia, Vontade, vontadinha, cujo videoclipe foi realizado por Rodrigo Correia e Luísa Félix, é apresentado como “um olhar sobre o ser humano, sobre os prazeres, vícios e desejos e como existe uma forte correlação natural com os comportamentos humanos”, falando “sobre a dualidade entre o medo do desconhecido, que se torna mais intenso no escuro da noite, e a sensação de liberdade e renascimento que o nascer do dia traz, sendo também uma divagação de como os nossos desejos e vontades nos controlam e uma reflexão de como esta procura será sempre algo que distancia o ser humano da natureza.”

Nas gravações de Vontade, vontadinha, além de Diogo Félix (letra e música, voz, coros, guitarra, sintetizadores), participaram João Valente (sintetizadores) e Eduardo Ricarte (coros).