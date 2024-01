Expats: três mulheres e uma tragédia em Hong Kong

Nicole Kidman, Sarayu Blue e Jin-young Yoo são as protagonistas da série de Lulu Wang para o Prime Video da Amazon, uma adaptação do romance homónimo de Janice Y.K. Lee. Falámos com Wang, Blue e Yoo.

Expats, que decorre em 2014, arranca com uma série de slides rectangulares num fundo amarelado. Vemos, e a narração fala de, contando as histórias delas, pessoas que cometeram um erro terrível na vida. Um erro arruinou existências alheias. Elas não estão paradas: mexem-se. A voz e as histórias remetem-nos vagamente para a introdução de Magnólia, de Paul Thomas Anderson. Até que chegamos à personagem que profere aquelas palavras. É Mercy, interpretada por Ji-young Yoo. Também falhou de forma grave. De cima, vemos uma série de pessoas no meio da rua em Hong Kong. Em baixo, vemo-la a ela, sozinha e perturbada no meio de gente a viver a vida.