Estoril Open anuncia regresso do francês Gael Monfils

Segundo tenista confirmado pela organização repete presença de 2019 e junta-se ao norueguês detentor do título, Casper Ruud.

O tenista francês Gael Monfils vai regressar em 2024 ao Estoril Open, torneio português 250 do ATP Tour, sendo o segundo nome confirmado pela organização, depois do norueguês Casper Ruud, que vai defender o título.

"Esta é a terra do espectáculo e espectáculo é com o Gael Monfils! O sensacional tenista francês já brilhou no Millennium Estoril Open e vai voltar a pisar a nossa terra batida entre 30 de Março e 7 de Abril para mais uma semana que promete ser inesquecível", refere a organização, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Monfils, de 37 anos, é o actual 76.º do ranking mundial e vai voltar a pisar a terra batida do Clube de Ténis do Estoril, depois de em 2019 ter estado presente, numa edição em que foi eliminado nos quartos-de-final pelo espanhol Davidovich Fokina.

O tenista francês, que chegou a ser número seis mundial e que já venceu 12 títulos no circuito ATP, já tinha marcado presença no único torneio ATP português, em 2006 e 2007, quando este se disputava no Jamor.

Antes, a organização já tinha confirmado a presença de Casper Ruud, atual 11.º na hierarquia mundial, que venceu a edição de 2023 e que vai tentar "bisar" no único torneio do principal circuito que se realiza em território nacional.