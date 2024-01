Figueira de Castelo Rodrigo celebra o espectáculo da Amendoeira em Flor

No último fim-de-semana de Fevereiro e no primeiro de Março há festa com tasquinhas e muita música. Do outro lado da fronteira, a vizinha La Frenegeda celebra a sua Fiesta del Almendro ao mesmo tempo.

O concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, celebra a Festa da Amendoeira em Flor no último fim-de-semana de Fevereiro e no primeiro fim-de-semana de Março.

"É dos cartazes turísticos mais antigos da região. É aquele que atrai mais gente a estes territórios", salientou hoje, à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Carlos Condesso.

O cartaz da Festa da Amendoeira em Flor inclui espectáculos musicais, actividades desportivas, culturais e as tradicionais tasquinhas, nos fins semana de 23 a 25 de Fevereiro e de 1 a 3 de Março.

O autarca lembra que tudo começou com uma excursão vinda da Covilhã para "comparar o manto branco da neve ao branco das amendoeiras em flor" e todos os anos vêm "milhares de visitantes para contemplar a Natureza" nesta altura do ano.

Carlos Condesso destaca que o fenómeno atrai portugueses, mas também espanhóis, que do outro lado da fronteira também celebram "com um evento comum, que é a Fiesta del Almendro, em La Fregeneda [Espanha]".

Para receber este fluxo de visitantes e na expectativa de atrair ainda mais gente à região, a Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo prepara anualmente um cartaz com actividades desportivas, concertos e de promoção dos produtos locais.

"Temos preparado um espaço com uma tenda para quem nos visita assistir a concertos e poder comprar os nossos produtos endógenos, o nosso artesanato, temos também as típicas tasquinhas com gastronomia e jogos tradicionais", descreve o autarca.

A autarquia investe este ano mais de 100 mil euros na programação da Festa da Amendoeira em Flor, mas Carlos Condesso ressalva que "é um investimento muito inferior ao retorno que se tem nesses fins-de-semana".

Entre os espectáculos musicais estão os concertos de David Carreira, Santa Maria e Banda Lusa. Ainda actuações de grupos locais como Renovação3, Rilufe, organista Beto, Grupo de Cavaquinhos e Cantares da Academia Figueira Sénior.

Está agendada a realização de uma caminhada, uma prova de BTT e o 13.º Raid TT, os jogos tradicionais.

Na programação destaca-se ainda "Feira do Almendro", a realizar em Barca D"Alva, no dia 3 de Março.

O presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo realça que esta é daquelas festas que é organizada em função do ritmo da Natureza, sendo agendada para a altura em que as amendoeiras estão a florir. "Se o tempo não trair, e tendo em conta a experiência de muitos anos, o florir acontece sempre entre o último fim-de-semana de Fevereiro e o primeiro de Março. É quando o nosso produto turístico está no seu esplendor", sublinha.