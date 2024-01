Sp. Braga-Sporting: confirmar a retoma ou continuar a ganhar

O Sp. Braga a tentar a sua segunda vitória seguida, o Sporting com vontade de chegar às nove. Assim será a primeira meia-final da Taça da Liga nesta terça-feira (19h45, SIC) em Leiria, duas equipas a lutar pelo direito de disputar um título numa competição em que ambas têm história relevante. Uma formação arsenalista a tentar reencontrar-se com a melhor forma (ainda só ganhou uma vez em 2024), um “leão” que já não deixa nada em cima da mesa desde meio de Dezembro passado, naquele que será o segundo confronto da época, quase cinco meses depois do empate (1-1) a contar para a quarta jornada do campeonato.

Será a sexta vez que Sp. Braga e Sporting se defrontam em contexto de Taça da Liga, sendo que os lisboetas levam vantagem, com três vitórias (mais um desempate vitorioso nos penáltis). Mas a única vitória bracarense aconteceu na única final desta competição, um 2-1 favorável à equipa então treinada por Rúben Amorim e na qual alinhavam três jogadores que também estão nos “leões” – Esgaio e Paulinho foram titulares, Trincão entrou na segunda parte. E o golo da vitória foi marcado por… Paulinho, aos 90’. Dessa equipa, ainda continuam em Braga Matheus e Ricardo Horta, no Sporting só resta Coates.

Esse foi o primeiro troféu da carreira de Amorim como treinador e, menos de dois meses depois dessa final, mudava-se para Alvalade, onde iria conquistar mais duas vezes a Taça da Liga – já a tinha vencido por seis vezes como jogador, ao serviço do Benfica. Como o próprio admitiu, é uma competição com “muito peso e valor” pessoal e essa primeira conquista, acrescenta, “foi um momento decisivo”.

O Sporting vai enfrentar esta meia-final ainda com várias limitações – Diomande e Catamo estão na CAN, Morita na Taça Asiática – e, talvez, sem Pedro Gonçalves, com um problema no pé. Já disponíveis estão Matheus Reis e St. Juste e, com titularidade garantida alinharão Israel na baliza e Trincão no ataque. Nesta época ainda com todas as portas abertas, Amorim diz que é importante começar já a ganhar: “Não podemos dizer que ganhamos os jogos e depois dizer que uma Taça não tem valor. Um título é um título e é a nossa hipótese de voltar aos títulos esta temporada."

Do lado dos bracarenses, Niakaté e Banza também estão na CAN, enquanto Al Musrati continua com problemas físicos. Artur Jorge ainda está à procura do seu primeiro título como treinador e acredita que o triunfo com o Famalicão, depois de duas derrotas seguidas, pode relançar o Sp. Braga para uma boa fase: "Sabíamos que íamos ter um mês de grande dificuldade, acima de tudo, e tendo nós os resultados que não queríamos, era extremamente importante entrar rapidamente no caminho das vitórias. Foi dentro desse espírito, de capitalizar a vitória e estarmos mais confortáveis para o jogo. A vitória em Famalicão tem uma carga emocional que ajuda a equipa."