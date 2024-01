Prémio Norberto Fernandes tem 40 mil euros para a arte plástica contemporânea

Há duas categorias: arte e tecnologia e jovens artistas. Podes candidatar-te ao prémio até 1 de Março. As obras vencedoras vão ser expostas num espaço público, em Lisboa.

O Prémio Norberto Fernandes para arte contemporânea, no montante total de 40 mil euros, destinado a artistas portugueses ou residentes em Portugal, foi lançado esta segunda-feira pela Fundação Altice para promover e dinamizar "projectos inovadores e criativos".

A Fundação Altice pretende "incentivar a criação de valor na arte contemporânea", ao apoiar projectos na área das artes plásticas, em duas categorias: Jovens Artistas e Arte e Tecnologia, como revelado em comunicado.

Na categoria de Arte e Tecnologia — para propostas originais que façam uso/e se relacionem com a tecnologia — o prémio corresponde ao montante total de 30 mil euros, sendo 15 mil em valor monetário e outros 15 mil em aquisições de obras do artista.

Na categoria de Jovens Artistas, destinada a projectos originais de candidatos até aos 35 anos com uma carreira em processo de reconhecimento, o prémio monetário será de cinco mil euros, sendo outros cinco mil atribuídos à aquisição de obras, num total de dez mil euros.

Numa primeira fase, a análise das candidaturas será realizada pela comissão de avaliação e acompanhamento do Prémio Norberto Fernandes, responsável pela selecção dos finalistas, e as obras seleccionadas serão expostas num espaço público, em Lisboa, segundo a Fundação Altice.

Posteriormente, todos os projectos da shortlist serão avaliados pelo júri do prémio, constituído por três elementos de referência do meio artístico e académico, bem como por um elemento da Fundação Altice, e os vencedores serão conhecidos numa cerimónia pública em data e local "a ser brevemente comunicado".

Com este prémio, a entidade pretende também homenagear o primeiro administrador da Fundação Portugal Telecom, Norberto Fernandes, "que se distinguiu pelo contributo dado no crescimento da fundação e pela sua visão inovadora, alicerçada na promoção do património artístico e de uma sociedade digital e da informação sustentável".

A fase de candidaturas desta primeira edição do galardão, aberta entre esta segunda-feira e o dia 1 de Março, funcionará através de um formulário disponível no site da fundação.