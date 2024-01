Pedro Abrunhosa marca concertos para assinalar 30 anos do álbum Viagens

Pedro Abrunhosa está a preparar uma digressão para assinalar os 30 anos da edição do álbum Viagens. Em comunicado, a promotora Sons em Trânsito anunciou esta segunda-feira que o músico português vai levar o espectáculo Viagens 3.0 ao Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 8 de Novembro, e à Altice Arena, em Lisboa, no dia 23 do mesmo mês.

O espectáculo assinalará o trigésimo aniversário do primeiro álbum de Pedro Abrunhosa e dos seus Bandemónio, que contou com a participação do saxofonista Maceo Parker.

Viagens, que atingiu a tripla platina, com mais de 140 mil exemplares vendidos, inclui canções como Não posso +, É preciso ter calma, Socorro e Tudo o que eu te dou.

"Não se volta ao que passou. A arte não é um prato requentado. Viagens 3.0 é uma visita ao universo musical que, em muitos aspectos, transformou o país, sem nunca deixar de ter os olhos no que verdadeiramente conta: celebrar o espanto da vida", afirma Pedro Abrunhosa em comunicado.

O músico tem já vários concertos agendados para 2024, incluindo uma passagem em Maio pelo Olympia, em Paris, mas apenas os dois agora anunciados para Novembro estão alinhados com a celebração de Viagens.

Segundo a Sons em Trânsito, este ano Pedro Abrunhosa também vai editar o nono álbum de estúdio, que deverá suceder a Espiritual, de 2018, gravado com a banda Comité Caviar.