Homem encontrado morto em casa em Setúbal, autoridades investigam eventual crime

O alerta veio de vizinhos que contactaram as autoridades por volta das 17h. As autoridades estão a investigar indícios de crime.

Um homem foi encontrado morto este sábado no interior de uma residência na cidade de Setúbal, após alertas de vizinhos para as autoridades, que estão a investigar eventuais indícios de crime, disseram à Lusa fontes policiais.

Segundo fonte da Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), o homem foi encontrado morto no interior de uma habitação, com suspeitas de homicídio. A PSP foi alertada cerca das 17h00 depois de vizinhos darem conta de a casa se encontrar com “a porta aberta”.

Fonte da Polícia Judiciária (PJ), contactada pela agência Lusa, indicou que elementos desta polícia de investigação criminal já se deslocaram à residência onde foi encontrado o corpo, localizada na cidade de Setúbal.

“A PJ foi ao local e está a averiguar se existem indícios da prática de crime”, limitou-se a acrescentar a mesma fonte.