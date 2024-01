Carlos Sainz venceu o Dakar. Quarto título do espanhol no rali chega aos 61 anos

Sainz, que já ganhou o Dakar com quatro fabricantes diferentes — Volkswagen em 2010, Peugeot em 2018 e Mini em 2020 —, conseguiu o título sem vencer nenhuma das etapas individuais.

O espanhol Carlos Sainz, de 61 anos, pai do homónimo piloto de Fórmula 1 da Ferrari, venceu o Rali Dakar pela quarta vez na Arábia Saudita, na sexta-feira, com a Audi a conquistar o primeiro título na categoria de automóveis.

O piloto americano da Honda, Ricky Brabec, venceu a categoria de motociclismo pela segunda vez na 46ª edição da extenuante corrida de duas semanas.

Sainz terminou a 12ª e última etapa em Yanbu, na costa do mar Vermelho, com uma vantagem de uma hora, 20 minutos e 25 segundos sobre o belga Guillaume de Mevius, da Overdrive Toyota, com o francês Sebastien Loeb em terceiro.

Loeb, nove vezes campeão mundial de ralis, foi nesta edição o maior rival de Sainz — até que problemas mecânicos puseram fim ao seu desafio na quinta-feira — e venceu a última etapa num Prodrive Hunter da equipa Bahrain Raid Xtreme.

Sainz, que já ganhou o Dakar com quatro fabricantes diferentes — Volkswagen em 2010, Peugeot em 2018 e Mini em 2020 —, conseguiu o título sem vencer nenhuma das etapas individuais.

A Audi, que tem como objetivo o Dakar desde 2022 e que se espera que se concentre agora no seu novo projecto de Fórmula 1, é a primeira a vencer com um carro movido por uma unidade de tracção eléctrica.

O Audi RS Q e-tron utiliza um conversor de energia, equipado com um motor turbo de 2,0 litros e quatro cilindros, para carregar a bateria de alta tensão do carro durante a condução.

O rali começou em 1978 como uma corrida de Paris através do deserto do Sara até à capital senegalesa, mas mudou para a América do Sul em 2009 por razões de segurança. Em 2020, foi transferido para a Arábia Saudita.