“Uma das principais barreiras à entrada no mercado de trabalho é o estatuto sócio-económico”

No quinto episódio do Eurotopia, fazemos um percurso pelos desafios ligados à integração dos jovens no mercado de trabalho europeu. As causas da desigualdade no acesso ao mercado de trabalho, as diferenças salariais entre Estados-Membros, os estágios não remunerados, as desigualdades de género e os modelos alternativos de trabalho são alguns dos tópicos em destaque. Com João Albuquerque, Eurodeputado com assento na Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, e Joana Garrido Amorim, analista no Conselho de Finanças Públicas e especializada em economia laboral, e moderação de Joana Gama Gomes e Marta Ferreira.

O Eurotopia é um podcast quinzenal da Rede Público, que visa debater os desafios da Europa. Com Joana Gama Gomes, André Teixeira, Beatriz Henriques Capão e Marta Ferreira.

