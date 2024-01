Moedas e oposição em desacordo total sobre novo modelo de renda acessível em Lisboa

É uma “mudança radical de paradigma” e que poderá pôr em causa a própria definição de renda acessível. É assim que os partidos da oposição na Câmara de Lisboa vêem as novas regras propostas pelo executivo liderado por Carlos Moedas (Novos Tempos) para o modelo de parceria com privados das operações de habitação acessível. No centro da discórdia está, sobretudo, a forma como serão fixadas as rendas dos apartamentos, que deixarão de ter como tecto uma taxa de esforço de 30% sobre o rendimento das famílias, passando a ser definidas por um desconto de 20% sobre o valor mediano de mercado em cada freguesia. O que, acusam, terá como consequência prática que, tendo em conta os valores actuais do mercado, grande parte da classe média se veja impossibilitada de concorrer a essas casas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt