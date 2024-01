João Ferreira vence nos SSV pela terceira vez no Dakar 2024

João Ferreira (Can Am) venceu nesta segunda-feira a oitava etapa da 46.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, na categoria de SSV, que ligou Al Duwadimi a Há"il, na Arábia Saudita.

O piloto natural de Leiria gastou 3h46m46s a cumprir os 458km cronometrados, deixando o francês Xavier de Soultrait (Polaris) na segunda posição, a 3m43s, com o espanhol Gerrard Farrés (Can Am) em terceiro, a 7m07s do português.

"Foi uma etapa de muitos nervos", admitiu João Ferreira, no final.

O piloto leiriense manteve um aceso duelo com o líder da classificação geral, mas, após 433 quilómetros, conseguiu passar para o comando da etapa.

"Partimos com dois minutos à frente do Soultrait, mas, logo nos primeiros quilómetros, ele estava em cima de nós e tivemos de fazer pela vida. O Filipe fez um desempenho incrível ao nível da navegação e conseguimos recuperar o tempo perdido para acabar à frente e com vantagem. Está tudo em aberto, faltam quatro finais e queremos muito dar uma alegria a Portugal", afirmou o jovem piloto de 24 anos.

Este foi o terceiro triunfo de João Ferreira e Filipe Palmeiro nesta edição da prova, segundo consecutivo e quarto da carreira.

Com a vitória desta segunda-feira, João Ferreira ascendeu ao segundo lugar dos SSV, a categoria dos veículos ligeiros derivados de série, a 7m41s do líder, Xavier de Soultrait. A norte-americana Sara Price (Can Am) é a terceira, a 12m32s.

Nesta categoria, o navegador português Fausto Mota, que compete juntamente com o brasileiro Cristiano Batista (Can Am), foi quinto classificado na tirada, ocupando o sétimo posto da classificação geral.

Na classe Challenger, para os veículos ligeiros protótipos, Ricardo Porém (MMP) foi o oitavo classificado, com Mário Franco (Can Am) em 12.º. Na geral, Ricardo Porém é sexto e Mário Franco o 15.º.

Motos e automóveis mantêm líderes

Nas motos, Rui Gonçalves (Sherco) foi o melhor português na etapa ao terminar na sexta posição. O piloto transmontano concluiu a tirada entre Al Duwadimi e Há’il, com 458 quilómetros cronometrados, a 2m24s do vencedor, o argentino Kevin Benavides (KTM). Em segundo ficou o irmão, Luciano Benavides (Husqvarna), a 31 segundos, com o francês Adrien van Beveren (Honda) em terceiro, a 1m27s.

António Maio (Yamaha) foi 22.º, logo seguido de Bruno Santos (KTM), que foi 23.º.

Na geral, o norte-americano Ricky Brabec, da equipa Honda gerida pelo português Ruben Faria, segurou o comando, agora com 42 segundos de vantagem sobre o piloto do Botswana Ross Branch (Hero), com o chileno José Ignacio Cornejo (Honda) no terceiro lugar, a 4m21s. António Maio é o melhor português, na 17.ª posição.

Nos automóveis, a vitória na oitava etapa pertenceu ao sueco Mathias Ekstrom (Audi), que bateu o francês Stéphane Peterhansel (Audi) por 2m45s e o também gaulês Guerlain Chicherit (Toyota) por 3m10s.

O igualmente francês Sébastien Loeb (BRX), que foi o primeiro piloto a sair para a pista, liderou durante quase 400 quilómetros mas acabou por cometer um erro de navegação que lhe custou a vitória na etapa e mais tempo perdido para o comandante da prova, que continua a ser o espanhol Carlos Sainz (Audi), quarto classificado na etapa.

Com o 10.º lugar de Loeb nesta tirada, Sainz tem, agora, uma vantagem de 24m47s sobre o piloto francês do Hunter e 1h05m13s sobre o brasileiro Lucas Moraes (Toyota), que é terceiro.

Na terça-feira disputa-se a nona etapa, entre Há"il e Al Ula, com 417 quilómetros cronometrados.