Em Taiwan o ano começa bem

O ano democrático começou no Bangladesh no dia 7 de Janeiro, mas era em Taiwan que tinha o seu primeiro momento de importância global. E se não começou bem – no Bangladesh, as eleições foram tudo menos livres –, as notícias de Taiwan são auspiciosas. Acabou por vencer o candidato que a China não queria, sustentando que as eleições eram uma escolha entre a “guerra ou a paz”, e deixando bem claro quem colocavam do lado da guerra. Aquele que foi, porventura, o sufrágio mais decisivo para aquele território desde a sua democratização nos anos 1990 determinou que Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista, será o novo Presidente.

