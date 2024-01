Confederação do Desporto pede intervenção do Governo no CAR do Jamor

A Confederação do Desporto de Porugal (CDP) assumiu, neste domingo, uma posição de absoluto "repúdio" relativamente às denúncias de falta de higiene e condições de salubridade no refeitório do Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor, que o PÚBLICO noticiou há dias.

"Para a CDP não é de todo admissível apresentar esta falta de condições a quem eleva o nome de Portugal ao mais alto dos mastros por esse mundo fora. Sabendo que no CARJ se preparam mulheres e homens para representar a nação ao mais alto nível, nas mais variadas modalidades desportivas, apresentando-se como símbolos e exemplos a seguir para as gerações mais novas, é absolutamente necessário e fulcral que esta infraestrutura apresente e disponibilize todas as condições e parâmetros de qualidade necessários para garantir a segurança, o desenvolvimento e a evolução de todos os atletas que dela usufruem", afirmam a direcção do organismo, em comunicado.

Assim, a CDP "solicita ao Governo português esclarecimentos sobre as diligências que se encontram em curso", para apurar responsabilidades em relação a um caso que já mereceu a atenção da ASAE. E considera "imprescindível" a aplicação de um plano de emergência, que devolva ao CAR do Jamor "as condições e dignidade que merece e necessita para cumprir eficazmente a sua missão".