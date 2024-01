ASAE detecta falta de condições de higiene no refeitório do CAR Jamor

O Centro de Alto Rendimento (CAR) no Jamor, complexo em Oeiras onde residem atletas de alta competição, foi afectado nas últimas semanas por infestações de baratas no refeitório e pelo aparecimento de percevejos na residência. Houve igualmente um caso de intoxicação alimentar a 29 de Novembro, que debilitou mais de uma dezena de atletas — entre eles o nadador Diogo Ribeiro. O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), que tem a administração do CAR, afirma que, após esse incidente, o refeitório apresentava condições para que continuassem a ser servidas refeições. Porém, uma acção de fiscalização da ASAE, realizada a 13 de Dezembro, resultou na “instauração de um processo de contra-ordenação por incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene” no refeitório.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt