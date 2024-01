Segundo o advogado, a detenção do Jorge no HPC tinha contribuído para a deterioração da sua saúde e agravado o seu estado de confusão e medo, dado o ambiente repressivo da prisão.

O caso do Jorge, um doente esquizofrénico, que foi considerado inimputável, mas que se viu lançado para o mundo prisional, em vez de dar entrada no sistema hospitalar, permite-nos ver como as disfunções do sistema hospitalar e prisional esmigalham os cidadãos vulneráveis.