Óbidos ganha primeira barbearia literária do país

Ir a uma barbearia e ter um copo de vinho ou outra bebida à disposição é um conceito que já conhecemos. Mas e entrar numa barbearia e ter muitos livros para ler? Pode soar invulgar e talvez pouco prático. No entanto, esta é uma realidade recente na vila de Gaeiras, no concelho de Óbidos, e que está a cativar a população.

Mesmo ao lado da Casa das Gaeiras, abriu em finais de Outubro passado a Barbearia Literária de Tomás Varandas. A ideia, conta o proprietário de 23 anos, partiu do presidente da Junta de Freguesia de Gaeiras, que, ao saber que Tomás Varandas queria abrir uma barbearia, propôs a criação de um espaço literário. Na altura, em 2021, Tomás Varandas não tinha o hábito de ler e não se sentiu motivado para arriscar, começa por contar ao PÚBLICO.

Acabou por abrir, no mesmo ano, a barbearia nas Caldas da Rainha, com um conceito muito próprio dedicado a viagens, algo de que gosta bastante.

Foi o convite para participar nos festivais Latitudes e Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos, no ano passado, que mudou a perspectiva do jovem. “Via as pessoas com livros e era diferente. As pessoas hoje usam muito o telemóvel e nem dá para conversar. Com um livro conseguimos ter tema de conversa e cria-se um ambiente de barbearia”, explica.

De repente, tudo se conjugou para nascer a primeira barbearia literária do país. Na Rua Nossa Senhora da Ajuda, o espaço acimentado vazio, onde já funcionou um parque infantil, deu lugar a uma cabana. As mesas, antes de cimento, são agora de madeira, e há candeeiros altos pretos a compor a decoração.

Dentro da barbearia está disposta apenas uma cadeira e centenas de livros distribuídos pelas paredes: desde literatura portuguesa, como José Saramago, a livros de autores estrangeiros e enciclopédias sobre Geografia, bem como muita poesia.

Tomás Varandas conta que os clientes têm aderido à leitura e, apesar do frio que se tem sentido, há quem goste de ler um livro e beber um copo de vinho sentado numa das mesas, no exterior, enquanto espera pela sua vez. É que ali também há vinho e café à disposição.

O jovem diz que está inclusive a aprender a gostar de ler. Comprou recentemente a obra Hábitos Atómicos de James Clear, que tem suscitado várias conversas com amigos e clientes da barbearia.

Por enquanto, a Barbearia Literária ainda está a funcionar a meio gás no que diz respeito ao projecto literário, porque “foi tudo muito rápido”, mas Tomás Varandas garante que a ideia é adquirir o mais brevemente possível novos livros para poder arrancar o conceito de partilha e troca. Isso ainda não foi possível, porque os exemplares que estão na cabana foram emprestados por um amigo, não podendo sair dali para a casa dos clientes.

O jovem planeia ainda convidar escritores para realizar algumas conversas no espaço. E no Verão, ou assim que o bom tempo chegar, a barbearia terá também música ao vivo, preenchendo uma lacuna que existe naquela zona.

Até lá, o público masculino pode marcar um corte de cabelo ou de barba, entre segunda e sexta-feira, no período das 10h às 20h, ou ao sábado, entre as 10h e as 19h.