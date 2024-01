O que explica o excesso de mortalidade nas últimas semanas em Portugal?

Numa altura em que o frio se mantém e o número de infecções respiratórias ainda é grande, a directora-geral da Saúde assume que o excesso de mortalidade acima dos 45 anos, que se registou nas últimas semanas, se vai manter esta semana.

A médica Rita Sá Machado, que foi nomeada directora-geral da Saúde no final do ano passado, deu a sua primeira entrevista ao programa Hora da Verdade, do PÚBLICO e da Rádio Renascença.

O que explica este aumento da mortalidade? Neste P24, ouvimos Ana Maia sobre a entrevista à directora-geral da Saúde.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.