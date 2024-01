Houve 1048 mortes acima do esperado nas últimas duas semanas do ano

Com a epidemia de gripe sazonal em crescendo e com a taxa de vacinação em níveis inferiores aos do ano passado, há mais doentes e aparentemente em estado mais grave a chegar aos hospitais. A curva de excesso de mortalidade atingiu um pico, que ainda não deu sinais de abrandar. Nas duas últimas semanas de 2023, contabiliza a Direcção-Geral da Saúde (DGS) no último relatório de monitorização da situação epidemiológica, houve 1048 óbitos acima do expectável, um excesso de mortalidade de mais de 21%, observado “nos grupos etários acima dos 45 anos”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt