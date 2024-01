Iúri Leitão e Rui Oliveira foram quartos em madison nos Europeus

Com um quarto lugar obtido na prova de madison, no Campeonato da Europa de ciclismo de pista, Iuri Leitão e Rui Oliveira ajudaram Portugal a consolidar a candidatura a uma vaga nos Jogos Olímpicos. Em Apeldoorn, nos Países Baixos, a formação portuguesa cotou-se como a melhor das cinco que chegaram ao torneio em lugares de apuramento directo para Paris.

Numa corrida disputada a um ritmo veloz na fase inicial dos 50 quilómetros (200 voltas), não se registaram tentativas de dobragem até faltarem 74 voltas para o fim. E seriam mesmo Leitão e Oliveira a forçar, conseguindo dobrar o pelotão em menos de dez voltas e entrar na corrida a um lugar no pódio.

A mesma receita foi aplicada a 39 e depois a 18 voltas do final, sempre na frente dos concorrentes directos na luta por uma vaga em Paris. Portugal ainda venceu os últimos dois sprints, mas já não foi capaz de fazer uma nova dobragem, fechando a prova com 47 pontos somados. Insuficientes, ainda assim, para chegar às medalhas.

O terceiro lugar do pódio ficou nas mãos da Dinamarca, (Michael Morkov e Theodor Storm fizeram 50 pontos), a medalha de prata foi entregue aos franceses Thomas Boudat e Donavan Grondin​ (60 pontos) e o título europeu foi conquistado pelos alemães Roger Kluge e Theo Reinhardt (64).

Depois desta prova, Maria Martins entrou em pista para defender o título de scratch, que lhe pertencia desde o ano passado. Desta feita com os olhos postos no omnium (e. nesse sentido, era importante manter os índices físicos em alta), terminou na quinta posição, após um sprint em pelotão compacto, que terminou com o triunfo da francesa Clara Copponi - a belga Lani Wittevrongel foi segunda e a italiana Martina Fidanza terceira.

No início do dia, Rodrigo Caixas - o primeiro português a entrar em acção nesta quinta-feira - não foi além do 15.º lugar na prova de 1 km contra-relógio, que concluiu em 1m03,896s. O ouro foi para o italiano Matteo Bianchi, a prata para o neerlandês Daan Kool e o bronze para o francês Melvin Landerneau.

Na sexta-feira, Maria Martins volta à pista para tentar manter Portugal dentro do ranking de apuramento para os Jogos Olímpicos no concurso de omnium, que tem início marcado para as 12h40. Já Rodrigo Caixas compete nos 4 km da perseguição individual, com qualificação marcada para as 13h35. Quanto a Iúri Leitão, disputa a final directa de scratch, às 18h.