Winestone compra a Quinta de Pancas

Nova plataforma do Grupo José de Mello passar a ter operações nas regiões do Alentejo, Douro, Verdes e Lisboa.

Era um dos segredos mais mal guardados do sector do vinho: A Winestone, a nova empresa do universo do Grupo José de Mello, anunciou a compra da Quinta de Pancas, situada em Alenquer.

Criada em Outubro de 2023, a plataforma arrancou com a Ravasqueira, estendeu-se ao Douro aos Vinhos Verdes e, agora, à região de Lisboa. Tem como plano estratégico figurar do top 3 do sector do vinho português até 2030, com as exportações a representarem 60% do volume de negócios. Para isso planeia a compra de activos em regiões estratégicas (o que pode passar pela expansão na própria região alentejana), bem como a aquisição de uvas e vinho a diferentes fornecedores.

A Quinta de Pancas foi uma marca de renome nos anos 1990, em parte por causa dos vinhos feitos a partir das castas estrangeiras Cabernet Sauvignon e Chardonnay. Os topos de gama da casa eram vinhos de categoria e muito desejados, mas, nos últimos anos, com gestão de Miguel Pais do Amaral, a marca desapareceu do radar dos enófilos.

A dimensão da quinta (60 hectares), os níveis de produtividade e o terroir de Lisboa — cada vez mais interessante face às alterações climáticas e cada vez mais desafiante para consumidores que querem vinhos mais frescos — são factores que fazem sentido para um grupo que quer crescer rapidamente em todos os segmentos de mercado.