Por que razão Costa está na mira do Ministério Público no caso do simplex industrial?

Marcelo promulgou quinta-feira uma parte do polémico decreto. Governo terá deixado cair a simplificação dos licenciamentos no âmbito do ordenamento e indústria e mantido apenas a parte da habitação.

O primeiro-ministro António Costa está na mira do Ministério Público (MP) no âmbito da Operação Influencer devido a uma reforma, o chamado simplex administrativo, que pretendia simplificar os licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria e que foi aprovada em Conselho de Ministros no passado dia 19 de Outubro.