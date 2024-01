Gomes Cravinho condecorado por Zelensky pelo apoio de Portugal dado à Ucrânia

O responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros foi condecorado com a “Ordem de Jaroslav o Sábio”.

O chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, foi distinguido pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com uma condecoração oficial pelo trabalho e apoio que Portugal tem dado à Ucrânia, anunciou esta quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Segundo uma nota enviada pelo MNE, que cita o decreto presidencial já publicado, a condecoração com a "Ordem de Jaroslav o Sábio" é atribuída "por uma contribuição pessoal significativa para o reforço da cooperação interestatal, o apoio à soberania estatal e à integridade territorial da Ucrânia e a promoção do Estado ucraniano no mundo".

O ministro português transmitiu ao homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, que encara esta distinção "como uma generosa homenagem ao povo português, que está ao lado da Ucrânia, ontem, hoje e amanhã".

João Gomes Cravinho reiterou ainda "o apoio de Portugal ao país invadido pela Rússia", fazendo votos que 2024 "seja o ano em que a Ucrânia esteja completamente livre das brutais e ilegais forças de ocupação", de acordo com a mesma nota do MNE.