Demitem-se chefes de equipa de Medicina Interna do Hospital de Cascais

Demitiram-se em bloco os chefes de equipa de Medicina Interna e os Assistentes Hospitalares com funções de chefes de balcão do Hospital de Cascais. Fizeram-no através de uma carta enviada nesta segunda-feira ao conselho de administração, avançou a CNN Portugal.

No entender dos demissionários, "está em causa a qualidade da actividade assistencial prestada e a segurança dos doentes" naquele hospital. O "rácio médico-doente" no Serviço de Observação ultrapassa os limites previstos nos regulamentos.

"Ao número de doentes internados no Serviço de Observação, que extravasa significativamente a capacidade máxima prevista do mesmo, com rácios médico-doente claramente ultrapassados, vem acrescer a ausência grave de capacidade de resposta aos doentes que recorrem ao Balcão de Medicina, com um impacto completamente disruptivo na actividade do Chefe de Equipa e restantes elementos", lê-se no comunicado citado pelo site da CNN Portugal.

Mencionam ainda a "escassez de condições materiais", destacando a falta de macas, com impacto na prestação de cuidados. E dizem estar a estar a assumir "de forma insustentável" cada vez mais tarefas e funções.