Passagem de ano no Porto: grande "enchente" de pessoas e fogo-de-artifício na Praça da República

Neste ano, as celebrações da passagem de ano, no Porto, decorreram como é tradição na Avenida dos Aliados, mas o lançamento do fogo-de-artifício teve de ser desviado para a Praça da República devido às obras do metro. O autarca da cidade já tinha sublinhado esperar uma grande "enchente" nos festejos que contaram com um investimento de cerca de 40 mil euros em oito minutos de fogo-de-artifício.