Mickey e Minnie já são domínio público, mas só a sua versão de 1928 e isso é complicado

O Rato Mickey inspira nas crianças uma “licença a tocar”, disse em 1988 o autor e ilustrador de literatura infantil Maurice Sendak. A sua barriga arredondada, os olhos sinceros e as orelhas simétricas são os traços gerais de um ícone. A partir deste primeiro dia do ano 2024, uma nova licença se abre à volta deste símbolo. O Rato Mickey, bem como a Minnie, entram no domínio público, um marco histórico que pode parecer a abertura de uma série de portas na cultura popular. Porém, tal como as personagens sofreram várias metamorfoses ao longo dos seus 95 anos de vida, as coisas vão mudar — para “um” Mickey mas não para “o” Mickey.

