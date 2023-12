Nãotevisão vinte vinte e quatro

E 2024, como vai ser? Há uma coisa certa em vinte vinte e quatro: sempre que eu chamar os meus filhos para qualquer coisa o jogo que estão a jogar está mesmo mesmo a acabar e que não pode ser interrompido naquele momento porque não dá para gravar e estão a jogar com o Luís e ele assim também perde e está mesmo quase a acabar desta vez é mesmo. O resto também é certo, mas menos certo. Na verdade, já sabemos, mas não queremos admitir, por um misto de delicadeza connosco próprios e temor da banalidade dos dias, que o novo ano vai ser como todos os anos, com coisas velhas e coisas novas. Vai tudo ser igual e tudo ser diferente. O que é novo em cada ano é a medida, a espessura dessa mesma diferença. E uma ou duas surpresas más, talvez uma boa, para além da vitória do Sporting no campeonato. Um planeta mais verde também aqui?

