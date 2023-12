Do outro lado do mundo, 2024 já chegou. E em festa

Enquanto se aguarda pela chegada do novo ano em Portugal, do outro lado do Mundo já se fez a festa para dar as boas-vindas a 2024.

Kiribati e Samoa foram os primeiros territórios a entrar em 2024, seguidos da Nova Zelândia e Austrália.

Sydney e Melburne, duas das principais cidades australianas, apostaram num verdadeiro espectáculo de luzes que encheu as ruas de pessoas. Só em Sidney, o fogo-de-artifício durou nove minutos.

Nas principais cidades do mundo, esse é um espectáculo de que ninguém prescinde. À medida que as baladas da meia-noite assinalam a entrada em 2024, mais cores vão pintalgar os céus.

Na Europa, Londres e Paris serão dois exemplos. Em Portugal, também se vão realizar espectáculos pirotécnicos em Lisboa e no Porto. Mas não só. Estão igualmente previstos concertos em várias cidades.

Na Madeira, como já é habitual, também se aguarda um grande evento para acolher o novo ano.

Também noutros países, são vários os preparativos e as festas que antecedem a entrada em 2024.