Vídeo: Oito momentos que marcaram 2023

Como consequência da guerra na Ucrânia e ainda da pandemia de covid-19, 2023 arrancou com aumentos na taxa Euribor e no custo de vida. Nesse início de Janeiro de 2023, João Galamba tomava posse como ministro das Infra-Estruturas depois de Pedro Nuno Santos ter abandonado o cargo dias antes, ainda em Dezembro.

O ano galopou ao ritmo da Jornada Mundial da Juventude que decorreu poucos meses depois da divulgação do relatório dos abusos sexuais na Igreja Católica, o qual continha o número mínimo de 4815 vítimas. Durante este tempo, João Galamba continuou a ocupar tempo de antena, desta vez com o caso "rocambolesco" do seu adjunto, Frederico Pinheiro.

Na chegada ao último trimestre do ano, o mundo viu começar mais uma guerra, a 7 de Outubro. Precisamente um mês depois, a 7 de Novembro, António Costa demitiu-se e, depois de ouvir o Conselho de Estado, Marcelo acabou por convocar eleições legislativas antecipadas.

Em Dezembro, anunciou-se o que já muitos esperavam: 2023 é o ano mais quente da História e é possível que seja o mais fresco dos próximos anos.