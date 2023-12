Noruega, país de maravilhas da natureza

A Noruega tem no ecoturismo o seu baluarte. Na língua norueguesa, todos conhecemos a palavra “fjord” Ela foi adoptada no mundo inteiro para descrever essa maravilha da natureza. Se mais dias passasse na Noruega, a lista das melhores atracções da natureza que visitei pelo mundo, iria aumentar brutalmente. O país possui mais de 1000 fiordes.

Qualquer visita a este país, mesmo que se cinja à sua “feiíssima capital”, inclui a passagem ou observação de fiordes e sua envolvente. A cidade de Oslo encontra-se num deles, o Oslofjorden, retratado pelo pintor Edvard Munch na sua mais famosa obra O Grito. Trondheim idem para o Trondheimsfjorden.

Tromsø localiza-se acima do Círculo Polar Árctico numa ilha, a Tromsøya dentro de outro fiorde, mas Balsfjorden e Malangsfjorden são os fiordes mais importantes nas suas proximidades. Sydspissen é ponto o extremo oeste de Tromsøya, que proporciona belíssimas vistas para toda a envolvente natural dos fiordes circundantes, sendo juntamente com o lago Prestvannet, os locais predilectos para observar o sol da meia-noite, se o céu estiver limpo. Não deixei de o ver, mas a meio da Ponte Tromsøbrua, aproveitando umas nuvens que se abriram!

Foto Trondheim, vista para o Trondheimsfjorden mário menezes

Tromsø e toda a sua envolvente natural pode ser observada do alto da montanha Storsteinen, a 421m, onde é possível aceder caminhando desde a Catedral do Árctico, cerca de um hora e meia por trilhos, alguns deles mesmo em Junho ainda com neve.

As cidades de Bergen e de Stavanger são pontos de partida para explorar muitos fiordes, fazendo cruzeiros ou utilizando, por via marítima, carreiras regulares. Destaca-se o Sognefjord situado no caminho entre Bergen e Flåm. Trata-se do fiorde mais profundo (1308m) e mais comprido (205km) do país. Seguindo por via marítima de Bergen para Stavanger, passamos junto do Hardangerfjord.

Foto Bergen vista desde a Montanha Ulriken (2) mário menezes

Bergen bem como toda a sua envolvente natural pode ser observada do alto destas duas montanhas. É possível aceder ao cimo delas caminhando por trilhos. Fløyen é a mais próxima do centro da cidade, o seu ponto de observação fica a 400m fazendo uma escalada durante cerca de uma hora. A outra, mais distante, é Ulriken. Teremos de nos deslocar a Montana, a cinco quilómetros do centro da cidade, e daí aceder ao seu ponto de observação, localizado a 643m, fazendo uma escalada com cerca de 1 hora e meia que inclui a subida de 1333 degraus.

Foto Flåm mário menezes

Viajando no Flåmsbana, uma das linhas de comboio mais pitorescas do mundo, que liga Flåm a Myrdal, paramos junto da cascata Kjosfossen. Com os seus 225 metros, sendo a sua energia em parte aproveitada para alimentar essa ferrovia turística, recebe anualmente quase 900 mil visitantes, o que a torna num dos locais mais visitados da Noruega. A foto que tirei com a queda de água fazendo efeito de arco-íris foi das mais bem conseguidas da viagem.

Lysefjord visto do alto do Preikestolen mário menezes

Por último, o Preikestolen, cujo nome em língua norueguesa se traduz por “púlpito do pregador” ou “púlpito de rocha”. Uma falésia com de 604m de altura sobre o Lysefjord, assim chamado pois o seu nome significa “fiorde da luz”, devido ao granito que lhe dá cor. O ponto de partida para o explorar é acessível por via rodoviária desde Stavanger, distando desta cerca de 40km, atravessando o Túnel Ryfylke, com 14km, e a cerca de 300m abaixo do fundo do mar. Desde aí é necessário caminhar 4 quilómetros pelos trilhos da montanha, o que dura aproximadamente duas horas, mas é um passeio maravilhoso podendo observar-se diversas cascatas e o lago Tjødnane onde é possível nadar. Navegando pelo Lysefjord, podemos observá-lo desde a sua base, no entanto é do seu alto que as vistas são de cortar a respiração, daí já ter sido considerado como o melhor miradouro do mundo.

Foto Lago Tjødnane, no caminho para o Preikestolen mário menezes

Viajar para a Noruega e navegar por um fiorde é ler um poema a três dimensões, é ser atingido por uma seta de cupido. Aqueles cenários possuem uma mística e uma magia que é impossível descrever por palavras, só mesmo vivendo na primeira pessoa os acontecimentos, podemos ter ideia da grandiosidade do local.

Foram 12 dias maravilhosos que transcenderam as minhas expectativas!

Mário Menezes (texto e fotos)

