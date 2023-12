Os fundos estão a ir fundo no futebol europeu

Ninguém passa um cheque ou faz uma transferência bancária. Comprar um clube de futebol, ou adquirir uma participação minoritária, não é assim tão simples. Veja-se o exemplo do Chelsea, que em Maio de 2022 passou das mãos de Roman Abramovich para as de Todd Boehly. O norte-americano não pediu o NIB ao oligarca russo para transferir 4,9 mil milhões de euros – até porque Abramovich, tinha as suas contas no Reino Unido congeladas, e a verba teria de ser direccionada para causas humanitárias na Ucrânia. Completou o negócio através de um fundo de investimento, do qual é um dos sócios, e em parceria com uma empresa de capital privado.

