De Richie Campbell ao tecno de Birmingham: assim vai soar a passagem de ano

Mais um ano que se aproxima a passos largos do fim, mais uma enxurrada de festas, espalhadas pelo país, para festejar o sucesso do planeta Terra a completar mais uma volta ao Sol. O roteiro de celebrações está aí, e tanto traz concertos de vários nomes populares da música portuguesa como, num circuito alternativo ao das festas oficiais dos municípios, o “lado B” do repertório nacional, os sons vitais da diáspora africana, rodas de samba, o chamado “som de Birmingham” (um subgénero de música tecno) e até rock/kraut/pós-punk/etc. urgente, nervoso, irritado (e com razões para isso).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt