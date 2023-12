Se o centro político na Europa está a ser desafiado, é o próprio projecto europeu que está a ser desafiado

No terceiro episódio do Eurotopia, fazemos um percurso pelos desafios ligados à ascensão do populismo e de governos eurocépticos.

A radicalização da política, a crescente representatividade de partidos populistas no Parlamento Europeu, os problemas com a extrema-direita, as migrações e os possíveis entraves ao avanço do projecto europeu são alguns dos tópicos em destaque.

Com Cátia Moreira de Carvalho, consultora e especialista em contraterrorismo na OSCE, e Jorge Botelho Moniz, Director da Licenciatura em Estudos Europeus e Relações Internacionais da Universidade Lusófona, e moderação de Joana Gama Gomes e Beatriz Capão.

O Eurotopia é um podcast quinzenal da Rede Público, que visa debater os desafios da Europa. Com Joana Gama Gomes, André Teixeira, Beatriz Henriques Capão e Marta Ferreira.

