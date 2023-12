“Olha o Ventura!” Líder do Chega atrai as pessoas e trata a rua por tu

Ainda faltam mais de dois meses para as eleições legislativas, mas os políticos já tomaram as ruas em acções de propaganda. André Ventura é um deles. Numa acção de campanha em Lisboa, que o PÚBLICO acompanhou, o líder do Chega foi recebido com beijos e abraços e não perdeu uma oportunidade para “malhar” nos seus adversários políticos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt