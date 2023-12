Conde de Ferreira: uma filantropia alimentada pela infâmia

Organizada pelo designer e curador Nuno Coelho, a exposição Joaquim, o Conde de Ferreira e seu Legado, que permanecerá no espaço Rampa, no Porto, até 17 de Fevereiro, é o segundo momento de um projecto, de natureza simultaneamente artística e científica, que pretende revelar e problematizar o percurso de Joaquim Ferreira dos Santos, vulgo Conde de Ferreira, ainda hoje bastante mais conhecido em Portugal pela sua filantropia post-mortem – mandou edificar um pioneiro hospital psiquiátrico e 120 escolas que foram decisivas para a consolidação do ensino primário no país – do que pela actividade de décadas no tráfico de escravos, fonte da sua considerável riqueza e da sua posterior (e sobretudo póstuma) beneficência.

