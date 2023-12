Incêndio no Hospital de Penafiel faz três feridos. Doentes desaparecidos já localizados

Um incêndio atingiu esta terça-feira de manhã a ala de psiquiatria do Hospital de Penafiel. O alerta foi dado às 8h01, e as primeiras informações davam conta do desaparecimento de cinco utentes, que foram entretanto localizados.

As chamas e o fumo fizeram três feridos, um utente e dois funcionários, que estão a ser assistidos no local. Os Bombeiros Voluntários de Penafiel mobilizaram para o local 14 viaturas e 27 operacionais, tendo o fogo, segundo a Protecção Civil, entrado já em fase de rescaldo. Não foi possível apurar a gravidade dos ferimentos.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Tâmega e Sousa apontou para um "pequeno foco de incêndio", que cerca das 8h45 estava "em fase de resolução". No local, além dos Bombeiros de Penafiel, encontram-se equipas da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica.