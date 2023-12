“Embora seja uma tese pouco popular, fazia todo o sentido um bloco central”

A professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Maria da Conceição Pequito Teixeira, considera que Portugal entrou numa descredibilização total das instituições”, as quais “são o pilar da democracia”. Adverte de que uma nova dissolução do Parlamento a curto prazo “é uma possibilidade muito forte”, pois há “uma bipolarização” que “é entre blocos”. Lembrando a erosão dos partidos tradicionais, sublinha que “André Ventura é mais um efeito do que uma causa”, ou seja, “é o efeito do desgaste dos partidos mainstream, do PS, do PSD”.

