Há mulheres escondidas nos bastidores da arquitectura moderna argentina

Inês d’Orey expõe na galeria portuense Presença Umbral, relato fotográfico de uma expedição à arquitectura de Buenos Aires no feminino, com Ítala Fulvia Villa em destaque.

Numa caixa de luz repescada de um antigo magnetoscópio médico, vemos duas fotografias do interior da Casa Curutchet, moradia de um cirurgião de Buenos Aires que foi desenhada por Le Corbusier. Mas não é deste “papa” franco-suíço da arquitectura moderna e da sua presença e influência na capital da Argentina que nos vai falar a exposição Umbral, o mais recente projecto de fotografia de Inês d’Orey (Porto, 1977), patente na Galeria Presença, no Porto, até 13 de Janeiro. É a chaise-longue B 306, inventada em 1928, no atelier de Corbusier, pela arquitecta e designer francesa Charlotte Perriand (1903-1999), que d’Orey nos quer mostrar, num gesto de recuperação e afirmação do nome de mulheres que também marcaram a arquitectura (e o urbanismo e o design) da primeira metade do século XX, e que a história oficial normalmente colocou na sombra dos arquitectos homens.