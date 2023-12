De que vale esta AD sem os liberais?

PSD e CDS vão mesmo formar coligações pré-eleitorais para as eleições legislativas de 10 de Março e para o restante “horizonte do actual ciclo político” — que engloba as eleições regionais açorianas de Fevereiro, as europeias de 9 de Junho e as autárquicas de 2025. A "Aliança Democrática" foi anunciada, nesta quinta-feira, por ambos os partidos num comunicado enviado às redacções.

