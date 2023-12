Polícia Judiciária passa a integrar equipa que investiga Operação Influencer

A Procuradoria-Geral da República anunciou esta quinta-feira a criação de uma equipa mista de apoio às investigações da chamada operação “Influencer”.

A esta equipa, “cuja composição poderá ser objecto de alteração de acordo com as exigências que decorrerem da evolução das investigações”, lê-se num comunicado divulgado esta quinta-feira ficam desde já afectos, em exclusividade, dois inspectores da PJ, dois inspectores da Autoridade Tributária e três agentes da PSP, passando a mesma a contar, com carácter prioritário, com o apoio de dois especialistas do NAT - Núcleo de Assessoria Técnica da PGR.