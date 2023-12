Que fará Marcelo com o Chega e a instabilidade?

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou nesta quarta-feira a importância de haver em Portugal “um clima de estabilidade emocional e institucional que caracteriza a maturidade da democracia". Mas que estabilidade haverá na ausência de uma maioria clara depois das eleições?

