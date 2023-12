Paisagens e ângulos improváveis entre as melhores fotos de escalada e montanha

Parece um outro planeta aquele que nos é revelado pelos fotógrafos e entusiastas da escalada e que nós, tradicionais turistas ou viajantes, apenas vemos à distância ou nem sequer imaginamos existir. Serve para isso mesmo o Prémio Nacional de Fotografia de Escalada e Montanha, cuja segunda edição acaba de apontar as melhores fotografias entre quatro categorias de escalada e de montanha. Para além de Escalada Desportiva, Boulder e Montanha, a organização decidiu acrescentar a categoria Escalada Indoor, modalidade olímpica desde 2020, em Tóquio, e que voltará para os Jogos de Paris em 2024.

Um dos primeiros lugares vai para uma fotografia captada este ano na Ilha do Fogo em Cabo Verde, no âmbito do Cabo Verde Trail Series, na etapa Run on Lava. Filipe Patrocínio passou uma semana na cratera Chã das Caldeiras com o objectivo de fotografar as provas do evento realizadas no Parque Natural do Fogo e desde 2021 a primeira Reserva Mundial da Biosfera em Cabo Verde, pela UNESCO.

O vencedor da categoria Escalada Desportiva foi João Vaz Monteiro com a fotografia "Aquele Push" no Canhão do Vale de Poios, tendo sido entregue a Miguel Luis Calayan o primeiro lugar na categoria Boulder por uma foto tirada em Chamonix. Em Escalada Indoor destacou-se uma foto de Miguel Luis Calayan durante a Taça do Mundo de Bouldering, em Brixen.

Este concurso é organizado pelo Clube de Escalada Vertigo e conta com a co-organização do Vertigo Climbing Center e do Boulder Sintra, tendo como principal objectivo a divulgação do trabalho de fotógrafos de aventura e outdoor que se distingam pela "qualidade e inovação" das suas fotografias bem como pela "espectacularidade da acção, beleza e qualidade técnica dos movimentos, paisagem, cenário, ambiente e cultura de escalada".